Китайские автопроизводители продают машины ниже себестоимости

Китайские автопроизводители реализуют автомобили дешевле себестоимости, и причина тому — государственная поддержка. Убыточные концерны предпочитают продавать машины ниже себестоимости, чем вообще не производить, а доход получают за счет бюджетного финансирования. Именно этим эксперты «Автовзгляда» объясняют цены на привычные седаны и хэтчбеки в Китае, которые удивляют российских водителей.

Себестоимость одной машины складывается из множества факторов, включая зарплаты, электроэнергию и другие расходы, поэтому производство такого сложного продукта не может быть бесплатным. Единственный способ снизить издержки — увеличить объем производства. Этот же прием может стать способом загубить конкурента, заставив его снижать объем и увеличивать цену единицы продукции.

У такого подхода есть риски. Первый путь — сокращение государственных дотаций, что может привести к банкротству автопроизводителей. Второй путь эксперты сравнивают с историей оптоволокна: Китай стал главным поставщиком этой продукции, локализовав у себя весь цикл производства, спрос вырос, и цены в один день увеличили в пять раз. Похожий сценарий возможен и с автомобилями — когда глобальные бренды будут вытеснены с рынка из-за низкой цены, Китай может резко взвинтить цены.

Таким образом, китайская стратегия демпинга может быть временной мерой, которая позволяет занять рынки, и как только цель будет достигнута, цены в прайс-листах могут вырасти. Об этом сообщают эксперты «Автовзгляда».