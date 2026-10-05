Экономика

Китайские автопроизводители продают машины ниже себестоимости

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Китайские автопроизводители реализуют автомобили дешевле себестоимости, и причина тому — государственная поддержка. Убыточные концерны предпочитают продавать машины ниже себестоимости, чем вообще не производить, а доход получают за счет бюджетного финансирования. Именно этим эксперты «Автовзгляда» объясняют цены на привычные седаны и хэтчбеки в Китае, которые удивляют российских водителей.

Себестоимость одной машины складывается из множества факторов, включая зарплаты, электроэнергию и другие расходы, поэтому производство такого сложного продукта не может быть бесплатным. Единственный способ снизить издержки — увеличить объем производства. Этот же прием может стать способом загубить конкурента, заставив его снижать объем и увеличивать цену единицы продукции.

У такого подхода есть риски. Первый путь — сокращение государственных дотаций, что может привести к банкротству автопроизводителей. Второй путь эксперты сравнивают с историей оптоволокна: Китай стал главным поставщиком этой продукции, локализовав у себя весь цикл производства, спрос вырос, и цены в один день увеличили в пять раз. Похожий сценарий возможен и с автомобилями — когда глобальные бренды будут вытеснены с рынка из-за низкой цены, Китай может резко взвинтить цены.

Таким образом, китайская стратегия демпинга может быть временной мерой, которая позволяет занять рынки, и как только цель будет достигнута, цены в прайс-листах могут вырасти. Об этом сообщают эксперты «Автовзгляда».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

19 часов назад

В РПЦ объяснили, чем опасно прикосновение к покойнику

Не у нас

19 часов назад

Священник РПЦ рассказа, считается ли грехом рукоблудие

обработка от тараканов уксусом

Технологии

22 часа назад

Redmi Headphones Neo: первые полноразмерные наушники Xiaomi за 4 тыс. рублей

Интересное в Казани

3 дня назад

Земля в Татарстане как инвестиция: что будет с ценами к 2036 году

ремонт сокета материнской платы в Уфе

Технологии

14 часов назад

Уведомление мелькнуло и исчезло: где в телефоне найти все пропущенные оповещения

Технологии

14 часов назад

Премию «Глобальная энергия» за 2026 год получили три исследователя

Технологии

12 часов назад

Смартфон тормозит только во время зарядки: причина может скрываться совсем не в аккумуляторе

Не у нас

19 часов назад

Священники пояснили, как самоубийство отражается на родных
Новости Татарстана
4 часа назад

Днем в Татарстане до +11 градусов, дождь и мокрый снег отступят

Прогноз погоды в Татарстане на 5 октября: потеп...

Новости Татарстана

20 минут назад

Раис Татарстана поблагодарил учителей за труд и наставничество

Не у нас

57 минут назад

Спрос на онлайн-обучение для школьников вырос на 40%

Технологии

59 минут назад

Фотографии внезапно начали съедать память телефона: какую настройку камеры стоит проверить

Технологии

2 часа назад

Камера стала долго сохранять снимок после нажатия: что заставляет смартфон задумываться
МегаФон: ёмкость аккумулятора не определяет вре...
Технологии
4 часа назад

МегаФон: ёмкость аккумулятора не определяет время работы смартфона

Технологии

3 часа назад

Androidworld предупредил о вреде разрядки смартфона ниже 20%

Технологии

5 часов назад

На значке мессенджера висит неправильное число сообщений: почему счетчик может «застрять»

Новости Татарстана

8 часов назад

До -3 ночью: Татарстан ждет гололедица и мокрый снег
Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе,...
Интересное в Казани
6 дней назад

Пустые улицы обманывают: 7 мифов об Иннополисе, которые рушатся за закрытыми дверями