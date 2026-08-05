Китайская компания вложит в завод в Подмосковье более 1 млрд рублей

В подмосковном Воскресенске появится завод по производству гепарина натрия. Проект стоимостью более 1 млрд рублей реализует китайская компания «Северный океан».

Запуск производства намечен на IV квартал 2026 года. На предприятии будет создано около 300 рабочих мест. Для строительства инвестору предоставлен в аренду участок площадью 14 гектаров по программе «Земля за рубль».

О планах сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. О создании рабочих мест заявила зампредседателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Соглашение о реализации проекта подписали в 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме соучредитель ООО «Северный океан» Ван Юнцин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.