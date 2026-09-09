Казна Татарстана пополнилась на 511,3 млрд рублей за восемь месяцев

За январь—август в консолидированный бюджет Татарстана поступило 511,3 млрд рублей общих доходов. О высокой устойчивости финансовой системы республики на профильном заседании заявил министр финансов Марат Файзрахманов.

Главным источником наполнения казны остаются собственные доходы: налоговые и неналоговые поступления составили 429,3 млрд рублей. Министр подчеркнул, что текущие показатели стали основой при формировании макроэкономических прогнозов на следующий трехлетний плановый период.

Власти Татарстана уже определили параметры бюджета на 2027–2029 годы. Согласно проекту, в 2027 году доходы составят 619,1 млрд рублей, расходы — 627,6 млрд. На 2028 год запланированы доходы в 648,1 млрд при расходах 657,5 млрд, а к 2029 году доходы вырастут до 676,9 млрд рублей, расходы — до 680,4 млрд.

Отличительная особенность нового трехлетнего плана — заметное сокращение дефицита. В 2027 и 2028 годах он ожидается на уровне 8,5 и 9,4 млрд рублей соответственно, а в 2029-м должен снизиться почти втрое, до 3,5 млрд. Неналоговые доходы за этот период постепенно увеличатся с 48,2 до 51,7 млрд рублей.