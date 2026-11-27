Казанский авиационный завод (КАЗ) планирует расширить кооперацию с белорусскими предприятиями для увеличения производства самолетов Ту-214. С этой целью на Минском заводе гражданской авиации № 407 прошел День поставщика, в котором участвовали более 20 компаний из Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга Татарстана.

Заместитель министра промышленности и торговли республики Иван Колчин отметил, что перед заводом стоит задача выйти на выпуск 20 самолетов Ту-214 ежегодно. Для этого необходимо расширить номенклатуру комплектующих, закупаемых у поставщиков, и оперативно наладить устойчивые связи между заводом и предприятиями-кооперантами. Он также подчеркнул, что Белоруссия входит в десятку крупнейших партнеров Татарстана.

Договоренность о проведении Дня поставщика была достигнута в ходе недавнего визита татарстанской делегации в Белоруссию. В мероприятии приняли участие первый заместитель министра промышленности Беларуси Виктор Щетько, председатель концерна «Беллегпром» Надежда Лазаревич, а также представители КАЗа и других предприятий.