Экономика

Из-за нарушений на топливном рынке завели 28 уголовных дел

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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По итогам проверок Федеральной антимонопольной службы возбуждено 28 уголовных дел и выдано 52 предупреждения участникам топливного рынка за нарушения в ценообразовании. Цифры были озвучены на совещании у вице-премьера Александра Новака. ФАС также зафиксировала снижение цен на независимых АЗС. Ранее в разгар кризиса частные заправки, закупающие топливо на бирже, устанавливали цены до 150–250 рублей за литр в отдельных регионах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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