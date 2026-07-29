Из-за нарушений на топливном рынке завели 28 уголовных дел

По итогам проверок Федеральной антимонопольной службы возбуждено 28 уголовных дел и выдано 52 предупреждения участникам топливного рынка за нарушения в ценообразовании. Цифры были озвучены на совещании у вице-премьера Александра Новака. ФАС также зафиксировала снижение цен на независимых АЗС. Ранее в разгар кризиса частные заправки, закупающие топливо на бирже, устанавливали цены до 150–250 рублей за литр в отдельных регионах.