Татарстан вошел в десятку регионов России по объемам выданной ипотеки, заняв шестое место с показателем 554,5 млрд рублей за январь—сентябрь 2026 года. Лидерами рейтинга, по данным Центробанка РФ, стали Москва (2,5 трлн), Московская область (1,53 трлн) и Санкт-Петербург (1,05 трлн).

В республике темпы роста оказались выше среднероссийских: объем выданных жилищных кредитов увеличился на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество — на 36%. Для сравнения, в целом по стране эти показатели выросли на 22,65% и 33,36% соответственно.

По числу выданных ипотек Татарстан также вошел в топ-10, заняв шестое место с 27,2 тыс. кредитов. Средний срок жилищного займа в регионе в сентябре составил 26 лет, увеличившись с начала года на 20 месяцев. Средневзвешенная ставка по ипотеке в республике достигла 8,96%, что на 1,75% ниже, чем в июле—августе 2026 года.