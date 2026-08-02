Экономика

Ипотечные каникулы до 1,5 лет введут для семей с 1 сентября

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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С 1 сентября семьи при рождении или усыновлении второго и последующих детей получат право на ипотечные каникулы до 1,5 лет. Льгота распространяется на кредиты до 15 млн рублей, жилье должно быть единственным пригодным для проживания, а каникулы предоставляются однократно по каждому договору.

Для оформления не потребуется подтверждать снижение дохода. В течение 180 дней после рождения или усыновления нужно подать заявление в банк с соответствующим свидетельством. Кредитная организация обязана рассмотреть обращение за пять рабочих дней, при отсутствии ответа через десять дней каникулы считаются автоматически установленными. На время передышки платежи не вносятся, а срок займа увеличивается минимум на число месяцев каникул, проценты начисляются по прежней ставке, уточнили в пресс-службе ВТБ.

Дмитрий Модель из НИФИ Минфина России отметил, что сам факт пополнения семьи дает право на паузу. Вице-президент банка «Дом.РФ» Роман Евдокимов подчеркнул, что это перенос платежей, а не списание долга. В пресс-службе Сбербанка перечислили причины отказа, включая превышение лимита кредита и уже полученные ранее каникулы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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