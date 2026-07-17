Экономика

Инвесторы в 2,3 раза больше вложили в офисные блоки

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Инвестиции в офисную недвижимость в России выро...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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За первое полугодие 2026 года инвесторы потратили на покупку офисных помещений в бизнес-центрах по всей России 52,1 млрд рублей. Это в 2,3 раза больше, чем годом ранее, подсчитали в консалтинговой компании CORE.XP. Руководитель отдела исследований рынка Василий Григорьев отмечает, что затраты на приобретение земельных участков под строительство офисов и целых объектов, наоборот, упали на 40% — до 75,8 млрд рублей. В итоге доля розничных инвестиций в общем объеме вложений за год подскочила с 15 до 41%.

Другие консультанты тоже подтверждают рост спроса на площади в бизнес-центрах. В компании Bright Rich | Corfac International сообщают, что в Москве, самом развитом офисном рынке страны, общий объем сделок с блоками в денежном выражении достиг 47 млрд рублей — плюс 27% за год. А по данным NF Group, реализация помещений в столице в квадратных метрах за тот же период выросла в 2,3 раза, до 301 000 кв. м.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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