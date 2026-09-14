Экономика

Индекс Мосбиржи вырос почти на 2% утром 14 сентября

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Индекс Мосбиржи в понедельник, 14 сентября, к 11:30 мск вырос на 1,9% и достиг 2345 пунктов. По сравнению с закрытием торгов в пятницу показатель прибавил 46 пунктов, сообщает Street Alpha.

Среди лидеров роста оказались обыкновенные акции «ЕвроТранс», которые прибавили 21,2%. Бумаги «Камчатскэнерго» выросли на 6,8%.

Также в числе заметно подорожавших бумаг были акции Якутской топливно-энергетической компании с ростом на 5,5%. Акции АО «Цифровые привычки» поднялись на 4,7%, а «Тамбовской энергосбытовой компании» — на 4,3%.

В пятницу, 11 сентября, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%. После этого рынок отреагировал снижением, однако индекс Мосбиржи удержался выше отметки 2300 пунктов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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