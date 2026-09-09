Экономика

Имущество должников в Татарстане ушло с молотка на 229 млн рублей в августе

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В августе в Татарстане ушли с молотка 53 объекта имущества должников, а общая выручка составила 229 млн рублей. Эти цифры официально опубликованы на сайте Федеральной налоговой службы России.

Реализация проходит через электронные торговые площадки. Специальный сервис «Витрина имущества банкротов» собирает объявления с разных ресурсов в единую базу, чтобы покупатели могли найти объекты по конкурентной цене. После выбора подходящего лота пользователь переходит к оформлению сделки.

Сейчас на витрине представлены предложения из 54 регионов. По всей стране за август было продано 260 объектов на сумму 686 млн рублей — среди них недвижимость, земельные участки, транспорт, оборудование и коммерческие активы.

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