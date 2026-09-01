IKEA с 1 сентября снизит цены в Европе на 15–25%

Компания IKEA снизит с 1 сентября цены на сотни товаров в европейских магазинах на 15–25%. Расходы на снижение цен составят 1,2 млрд евро, говорится в пресс-релизе компании; о решении сообщает Интерфакс.

В Германии подешевеют более 1,5 тыс. наименований продукции, в среднем на 20%. В Италии стоимость товаров уменьшится в среднем на 22%. Ещё 70 млн евро Ingka Group направит на сдерживание цен в Азии и Северной Америке.

Гендиректор Ingka Group Хувенсио Маэсту подчеркнул, что мера не разовая и не краткосрочная. По его словам, инвестиции должны сделать товары доступнее на фоне роста стоимости жизни, даже если это приведёт к снижению маржи.

Ingka Group управляет большинством магазинов IKEA в мире и входит в структуру нидерландской INGKA Holding B.V. После 2022 года IKEA покинула российский рынок, где у неё было 14 площадок в разных городах, включая Москву и Новосибирск.