«Глобус» изучает участки под новые магазины в 300 км от Москвы

Площадки площадью от 16 до 20 тыс. кв. м рассматривает немецкая сеть гипермаркетов «Глобус» для строительства новых магазинов в радиусе 300 км от Москвы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на партнера сети и консультанта по недвижимости, работавшего с компанией; информацию передает ТАСС.

Параллельно сеть прорабатывает вопрос масштабирования компактного формата «Глобус Лавка» — гибрида кафе и магазина готовой еды. Руководитель отдела корпоративных коммуникаций сети Виктория Кутузова подтвердила «Известиям», что «Глобус» действительно изучает различные варианты объектов для открытия новых торговых точек и начал тестировать этот формат в разных локациях и форматах. При выявлении наиболее успешной модели компания планирует ее тиражировать.

28 сентября вторая «Лавка» открылась на Арбате площадью 150 кв. м. По данным издания, ссылающегося на партнера сети, планы по расширению у «Глобуса» возникли после погашения «очень крупного кредита». Другой собеседник «Известий» объяснил это накопленным у компании запасом ликвидности.