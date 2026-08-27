Экономика

Глава Соцфонда связал размер пенсий с уровнем экономики регионов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Размер пенсии в регионе отражает уровень развития его экономики, заявил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. По его словам, выплаты в Ингушетии и Дагестане ниже, чем на Севере, из-за различий в занятости и заработках.

В интервью ТАСС Чирков пояснил, что пенсия является компенсацией зарплаты в каждом субъекте. Такая специфика существовала как в советское время, так и после него, отметил он.

Ранее публиковались данные о том, что в 12 российских регионах средний размер пенсии превысил 30 тысяч рублей. Самые крупные выплаты зафиксированы на Чукотке — 42 213 рублей.

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