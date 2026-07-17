Экономика

Глава Eni предупредил о скачке цен на газ в январе

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Глава Eni предупредил о резком росте цен на газ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Европу ждет резкий рост цен на газ уже в январе. Причина — полное прекращение поставок российского сжиженного газа и низкий уровень запасов в хранилищах ряда стран. Об этом заявил глава итальянской Eni Клаудио Дескальци.

По его словам, ситуация усугубляется тем, что многие страны не успели накопить достаточные объемы топлива к зиме. Особенно остро проблема может проявиться в Восточной Европе, где хранилища заполнены меньше обычного.

Дескальци подчеркнул, что даже при мягкой погоде дефицит газа сохранится. А если ударят морозы, цены могут взлететь до рекордных значений.

Пока европейские власти ищут альтернативные источники, но нарастить поставки быстро не получится. Январь станет серьезным испытанием для энергетического рынка.

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