Глава Eni предупредил о скачке цен на газ в январе
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Европу ждет резкий рост цен на газ уже в январе. Причина — полное прекращение поставок российского сжиженного газа и низкий уровень запасов в хранилищах ряда стран. Об этом заявил глава итальянской Eni Клаудио Дескальци.
По его словам, ситуация усугубляется тем, что многие страны не успели накопить достаточные объемы топлива к зиме. Особенно остро проблема может проявиться в Восточной Европе, где хранилища заполнены меньше обычного.
Дескальци подчеркнул, что даже при мягкой погоде дефицит газа сохранится. А если ударят морозы, цены могут взлететь до рекордных значений.
Пока европейские власти ищут альтернативные источники, но нарастить поставки быстро не получится. Январь станет серьезным испытанием для энергетического рынка.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец