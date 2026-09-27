Экономика

Глава Aktor Group: ЕС может отказаться от регулирования выбросов метана

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Евросоюз на фоне энергетического кризиса может пойти на отказ от требований в сфере выбросов метана. Такое мнение газете Financial Times высказал председатель греческого инфраструктурного холдинга Aktor Group Александрос Экзарху, сообщает ТАСС из Лондона 27 сентября.

По словам Экзарху, в ЕС вскоре поймут, что настало время для смягчения регулирования. Financial Times при этом отмечает, что в преддверии зимы за поставками СПГ началась лихорадочная гонка.

В апреле Reuters со ссылкой на источники сообщало: Евросоюз рассматривает возможность снижения требований регламента по выбросам метана. Это нужно, чтобы увеличить закупки сжиженного природного газа у США и предотвратить торговую войну.

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