Экономика

Фридман подал иск в международный арбитраж на сотни миллионов долларов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Михаил Фридман подал иск в международный арбитр...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Бизнесмен Михаил Фридман инициировал арбитражное разбирательство против Нидерландов, требуя компенсации за ущерб от европейских санкций. Информацию подтверждают документы Постоянной палаты третейского суда (ППТС), на которые ссылается ТАСС. Предварительная сумма иска составляет не менее нескольких сотен миллионов долларов, она будет уточнена позже.

По мнению заявителя, Нидерланды нарушили советско-нидерландское соглашение о защите инвестиций 1989 года. Санкции, как утверждается, привели к фактической экспроприации активов бизнесмена без компенсации. Он потерял возможность управлять долями в Amsterdam Trade Bank, Veon, Holland & Barrett и X5 Retail Group, а также лишился дивидендов. Особо отмечается банкротство Amsterdam Trade Bank в 2022 году и невозможность возврата этих вложений.

Разбирательство пройдет в Международном финансовом центре Дубая из-за нейтральной позиции ОАЭ в отношении санкций. Полная версия иска должна быть представлена к 14 августа 2026 года, а слушания по существу могут состояться в апреле 2029-го. Михаил Фридман находится под санкциями ЕС с февраля 2022 года, а также под ограничениями Великобритании и США.

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