Freedom Holding переименовал купленный турецкий банк в Freedom Bank

Freedom Holding завершил покупку турецкого Turkish Bank, после чего кредитная организация получила новое название — Freedom Bank A.Ş. О закрытии сделки в соцсетях сообщил глава холдинга Тимур Турлов, передаёт Интерфакс.

Турлов назвал событие значимым для компании и рассчитывает перенести в Турцию модель экосистемы, созданную в Казахстане, где финансовые и бытовые сервисы работают в одном супераппе. Бизнесмен отметил высокие требования местных клиентов и поставил задачу укрепить капитал и технологии бывшего Turkish Bank, чтобы вокруг него развивалась экосистема Freedom. Изучив рынок, он уверен, что бизнес будет востребован.

Turkish Bank основан в 1982 году. Профильные регуляторы Турции ранее одобрили его продажу структуре Freedom Holding. После сделки банк продолжит работу под надзором местных властей и сможет перенять опыт Freedom в цифровых финансах и разработке клиентских продуктов.

Договор купли-продажи стороны подписали в феврале 2026 года. В периметр сделки вошёл только Turkish Bank A.Ş., подразделения TurkishBank Group в Великобритании и на Северном Кипре, а также иные активы группы не являются предметом сделки. Freedom Holding Corp. зарегистрирована в США и работает более чем в 20 странах, включая Казахстан, Кипр, Польшу и Узбекистан.