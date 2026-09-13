Экономика

Форум регионов России и Монголии обсудит торговые барьеры и транзит грузов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 14–15 сентября в Улан-Баторе возглавит российскую делегацию на II Форуме регионов России и Монголии. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС. На полях форума запланированы встречи с руководством Монголии, где обсудят двустороннее сотрудничество и взаимодействие в формате ЕАЭС, включая реализацию договоренностей от недавних переговоров президента России с президентом и премьер-министром Монголии в Бишкеке и во Владивостоке.

В экономической повестке — укрепление транспортной связанности России и Монголии, раскрытие транзитного потенциала, снижение нетарифных барьеров в торговле и выполнение плана по Временному торговому соглашению между ЕАЭС и Монголией. План мероприятий по реализации этого соглашения согласован в мае 2026 года на площадке Евразийской экономической комиссии.

Оверчук перечислил меры поддержки деловых кругов, сотрудничество в промышленной и агропромышленной сфере, устранение технических барьеров в торговле, правила определения происхождения товара, таможенное сотрудничество и электронную торговлю. Отдельно он выделил прозрачность трансграничных перевозок: внедрение системы таможенного транзита ЕАЭС, по его словам, будет способствовать бесшовной перевозке грузов, снижению затрат бизнеса на доставку и развитию торговли как в формате ЕАЭС — Монголия, так и с третьими странами.

Форум проводится с 2025 года, в нем участвуют более 220 представителей из 14 регионов России и Монголии, монгольскую сторону представляет первый вице-премьер, министр экономики и развития Жадамбын Энхбаяр. На полях пройдут заседание Подкомиссии по региональному, приграничному сотрудничеству и развитию туризма российско-монгольской МПК, заседание деловых советов и биржа деловых контактов. По итогам форума ожидается подписание документов о сотрудничестве между регионами и коммерческих соглашений.

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