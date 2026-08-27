Экономика

Фон дер Ляйен признала потерю ЕС преимуществ из-за отказа от энергоносителей РФ

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Евросоюз полностью утратил ключевые экономические преимущества, которые долгое время обеспечивали его стабильность и развитие, признала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По её словам, прежняя модель роста строилась на импорте дешёвых энергоносителей из России, открытой глобальной торговле и беспрепятственном доступе на китайский рынок.

Выступая на бизнес-форуме в Париже, фон дер Ляйен констатировала, что все эти преимущества исчезли. Она добавила, что Брюсселю следует радикально пересмотреть прежние подходы.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что европейцы платят за газ в 8,6 раза больше американцев из-за глупости бюрократов Евросоюза. Так он прокомментировал данные инвестиционного специалиста Карела Меркса.

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