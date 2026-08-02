Финансовые новости стали внимательнее читать 52% россиян

Более половины россиян (52%) отметили, что за последний год стали внимательнее следить за финансовыми новостями. Таковы данные опроса финансового маркетплейса "Выберу.ру", с которыми ознакомился ТАСС.

Почти треть респондентов (29%) после сообщений об изменениях в экономике, решениях Банка России или колебаниях валютных курсов сразу открывают банковское приложение и проверяют условия по вкладам и накопительным счетам. Ещё 37% опрошенных рассказали, что в течение года открывали новый вклад или накопительный счёт именно после прочтения такой новости.

Наибольшее внимание привлекают сообщения о ключевой ставке: за ними следят 34% участников. Об инфляции — 22%, о курсах валют — 18%, о новых банковских продуктах — 15%, а 11% интересуются только новостями, которые касаются их текущих кредитов или ипотеки. Лишь 13% готовы изменить финансовые планы в течение часа после новости.

После громких финансовых новостей 46% опрошенных сравнивают предложения нескольких банков, 24% проверяют обновления в приложении своего банка, 17% ищут более выгодные условия на маркетплейсах, а 13% не предпринимают ничего. Почти половина (49%) иногда меняли запланированные финансовые решения после резонансных новостей. Жители Москвы чаще остальных сравнивают предложения разных банков и изучают доходность вкладов — об этом сообщил 41% респондентов.