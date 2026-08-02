Экономика

Китай продвинет трансграничные расчеты в юанях

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Народный банк Китая намерен расширить использов...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Народный банк Китая (НБК) сообщил о планах расширить использование юаня в трансграничных расчетах. Как передает ТАСС, регулятор обсуждал этот вопрос на рабочем совещании по задачам на второе полугодие.

В числе приоритетов — углубление реформ по упрощению трансграничной торговли и инвестиционной деятельности, продвижение системы расчетов в юанях, активизация международного сотрудничества и совершенствование инфраструктуры цифрового юаня.

Китай также намерен повышать открытость финансовой сферы и сотрудничать с центробанками других стран в области валютных свопов и расчетов в национальных валютах. НБК подтвердил планы поддержки размещения «панда-облигаций» иностранными организациями.

Кроме того, регулятор рассчитывает комплексно развивать офшорный рынок юаня, усиливать потенциал Шанхая в трансграничных финансовых услугах и укреплять статус Гонконга как центра офшорных операций с юанем.

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