Китай продвинет трансграничные расчеты в юанях

Народный банк Китая (НБК) сообщил о планах расширить использование юаня в трансграничных расчетах. Как передает ТАСС, регулятор обсуждал этот вопрос на рабочем совещании по задачам на второе полугодие.

В числе приоритетов — углубление реформ по упрощению трансграничной торговли и инвестиционной деятельности, продвижение системы расчетов в юанях, активизация международного сотрудничества и совершенствование инфраструктуры цифрового юаня.

Китай также намерен повышать открытость финансовой сферы и сотрудничать с центробанками других стран в области валютных свопов и расчетов в национальных валютах. НБК подтвердил планы поддержки размещения «панда-облигаций» иностранными организациями.

Кроме того, регулятор рассчитывает комплексно развивать офшорный рынок юаня, усиливать потенциал Шанхая в трансграничных финансовых услугах и укреплять статус Гонконга как центра офшорных операций с юанем.