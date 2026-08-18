ФАС за лето возбудила втрое больше дел против владельцев АЗС

Почти втрое возросло с начала лета число антимонопольных дел против нефтяных компаний и владельцев независимых АЗС. В пресс-службе ФАС рассказали «Известиям», что в производстве находится 41 дело, а также выдано 68 предупреждений.

Все дела касаются нарушения закона «О защите конкуренции» и КоАП, в частности запрета на картельные соглашения и злоупотребление доминирующим положением на рынке, выяснили «Известия». Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев отметил, что ФАС начала активно реагировать на повышение цен и нарушения благодаря пристальному вниманию правительства к этой проблеме.

Новая волна дефицита топлива и очередей на заправках отмечена в ряде регионов в последние дни. Например, в Москве на некоторых АЗС периодически отсутствуют почти все марки бензина. При проверке 21 заправки в столице и области 17 августа корреспонденты «Известий» нашли 92-й бензин на семи, 95-й — на шести, 98-й — только на пяти.

Согласно данным приложения «ГдеБенз» на 16 августа, топливо имелось на 28,1% заправок по стране, неделей ранее — на 41%. Источник в отрасли пояснил, что ситуация развивается неравномерно: при немалых объемах производства бензина в некоторые субъекты его сложнее доставлять, в том числе из-за проблем с логистикой.