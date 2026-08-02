Экономика

ExxonMobil и Chevron предупредили о высоких ценах на топливо

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Руководство ExxonMobil и Chevron предупредило, что цены на топливо останутся высокими в ближайшие месяцы. Причина — дефицит перерабатывающих мощностей в мире, вызванный конфликтами и остановкой ряда НПЗ.

По данным Melius Research, сейчас отключено почти 10% мировых мощностей нефтепереработки, поэтому оставшиеся заводы работают на пределе. В ExxonMobil подсчитали, что рынок недополучает около 5 млн баррелей нефти в день, которые могли бы быть переработаны.

Финансовый директор ExxonMobil Нил Хансен назвал переработку нефти самым болезненным местом энергосистемы. Гендиректор Chevron Майк Вирт заявил, что трудности сосредоточены в сегменте средних дистиллятов — дизельного топлива, авиакеросина и топочного мазута, и ситуация, вероятно, продолжит ухудшаться из-за пополнения запасов к зиме.

Старший управляющий Tortoise Capital Advisors LLC предупреждает, что запасы топлива приближаются к историческим минимумам. Ранее Bloomberg со ссылкой на Goldman Sachs сообщал, что Brent в четвёртом квартале может подскочить выше $120 за баррель, если сохранятся перебои с поставками через Ормузский пролив.

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