Экономика

Евросоюз ввел санкции против Московской биржи и 94 банков

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций впервые включил Московскую биржу в свой ограничительный список. Помимо торговой площадки, под санкции попали 94 российских банка и финансовые организации, включая Россельхозбанк, банки «Дом.РФ», «Ак Барс», «Уралсиб», МТС Банк, «Зенит» и «Санкт-Петербург». Также в перечень вошли банк «Приморье», Ланта-Банк, Металлинвестбанк, СДМ-Банк, «Синара», Точка Банк, Озон Банк, WB Банк, Яндекс Банк и МСП Банк.

Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на предоставление денежных средств. В обосновании европейские власти заявили, что Московская биржа, по их мнению, оказывает финансовую поддержку российскому государству. При этом площадка уже находится под санкциями США с июня 2024 года, которые также затронули Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр.

Помимо финансового сектора, ограничения введены против энергетической компании «Интер РАО», золотодобывающей «Южуралзолото», полиметаллического холдинга «Селигдар», а также АФК «Система» и «Первой алмазной компании». Всего в рамках 21-го пакета санкций Евросоюз ввел ограничения в отношении 168 юридических и 48 физических лиц.

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