Экономика

Европа закачала почти 32 млрд кубометров газа для зимнего сезона

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Европейские страны накопили в подземных хранили...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Для выхода на плановый уровень заполнения подземных хранилищ к отопительному сезону Европе нужно накопить 61 млрд кубометров газа. Пока же, по данным Gas Infrastructure Europe, в резервуары с начала лета закачано почти 32 млрд кубометров.

На 13 июля хранилища стран Евросоюза заполнены на 62,98 процента — это на 8,98 процентного пункта ниже среднего пятилетнего уровня и заметно меньше прошлогодних 80,8 процента. Суммарный объём топлива оценивается в 69 млрд кубометров, что на 22 процента уступает данным годичной давности.

Параллельно Европа наращивает закупки сжиженного природного газа: с апреля поставки СПГ достигли примерно 43 млрд кубометров. Суточный отбор из хранилищ снизился до 23 млн кубометров, а закачка 13 июля составила 402 млн кубометров.

Европейская комиссия обязала страны ЕС заполнить хранилища на 90 процентов к 1 ноября. По оценкам экспертов, достижение этого показателя при дефиците предложения и конкуренции за СПГ с азиатскими рынками провоцирует рост цен на энергоносители.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

23 часа назад

Фото на могильном кресте: богослов раскрыл, чем это грозит душам усопших

Интересное в Казани

2 часа назад

«Выбрали проект, нашли подрядчика и думали, что главное сделано»: рассказываем, о чём молчат строители в Казани

американский вонючка

Не у нас

18 часов назад

Туристы ищут способы уехать с Куршской косы из-за дефицита автобусов

Технологии

13 часов назад

Клавиатура MacBook Pro провалилась в корпус из-за жары

детские весы напрокат в Новосибирске

Новости Казани

день назад

«Верю, но в храм не пойду»: священник объяснил, почему это ошибка

Технологии

день назад

Редактор How-To Geek советует не покупать смартфон в 2026 году

Новости России

21 час назад

Подлый человек рядом: 3 признака, которые выдают его без слов

Технологии

день назад

Ценные данные на смартфоне могут пропасть, предупредили журналисты
Технологии
минуту назад

В России выявили сеть из 120 фейковых сайтов для сбора данных сотрудников

В России обнаружена сеть из более чем 120 фейко...

Новости Татарстана

29 минут назад

В Татарстане чаще всего гибнут при купании в необорудованных местах

Гид по Казани

19 часов назад

Юные таланты: где ребёнок учится с интересом

Технологии

час назад

Huawei, Honor, Vivo, OPPO и Xiaomi получат квадратные селфи-камеры в 2027 году

Новости Татарстана

час назад

За полгода в Татарстане 227 детей пострадали в ДТП
Утечка газа на Ватутина, 1: три квартиры остали...
Новости Казани
55 минут назад

Утечка газа на Ватутина, 1: три квартиры остались без газа

Технологии

2 часа назад

Роскачество назвало способы защитить детей от мошенников

Технологии

3 часа назад

Motorola добавила более 10 смартфонов в бета-тест Android 17

Кулинария

4 часа назад

Соус из сметаны и горчицы: спасает ужин за 2 минуты
«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории ус...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой