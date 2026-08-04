Европа закачала почти 32 млрд кубометров газа для зимнего сезона

Для выхода на плановый уровень заполнения подземных хранилищ к отопительному сезону Европе нужно накопить 61 млрд кубометров газа. Пока же, по данным Gas Infrastructure Europe, в резервуары с начала лета закачано почти 32 млрд кубометров.

На 13 июля хранилища стран Евросоюза заполнены на 62,98 процента — это на 8,98 процентного пункта ниже среднего пятилетнего уровня и заметно меньше прошлогодних 80,8 процента. Суммарный объём топлива оценивается в 69 млрд кубометров, что на 22 процента уступает данным годичной давности.

Параллельно Европа наращивает закупки сжиженного природного газа: с апреля поставки СПГ достигли примерно 43 млрд кубометров. Суточный отбор из хранилищ снизился до 23 млн кубометров, а закачка 13 июля составила 402 млн кубометров.

Европейская комиссия обязала страны ЕС заполнить хранилища на 90 процентов к 1 ноября. По оценкам экспертов, достижение этого показателя при дефиците предложения и конкуренции за СПГ с азиатскими рынками провоцирует рост цен на энергоносители.