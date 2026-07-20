Экономика

Европа рискует начать отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Европа может начать отопительный сезон с рекорд...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Закачка газа в европейские подземные хранилища в июле оказалась одной из самых низких за всю историю. Если темпы не вырастут, к зиме страны ЕС заполнят ПХГ лишь на 70–75% — это будет абсолютный минимум. Сейчас хранилища заполнены на 53,67%, что почти на 16 процентных пунктов ниже среднего за пять лет. В них 58,7 млрд куб. м газа — на 12 млрд меньше, чем год назад.

Нетто-закачка с апреля превысила 28 млрд куб. м, но это лишь 41% от необходимого объёма. Еврокомиссия требует к 1 декабря заполнить хранилища на 90% (допускается гибкость в 10%). Чтобы выполнить норму, нужно закачать ещё не менее 68 млрд куб. м.

На темпах сказались сразу несколько факторов: Европа проиграла конкуренцию с Азией за свободные объёмы СПГ из-за ближневосточного конфликта, высокие цены на топливо и аномальная жара в июне-июле. Зной резко поднял спрос на электроэнергию для кондиционеров, а газ — один из основных источников генерации.

Хуже всего ситуация в Германии (45,2%), Нидерландах (32,4%) и Бельгии (29,2%). Во Франции хранилища заполнены на 52,6%, в Австрии — на 58,3%, в Италии — на 72,2%. «Газпром» прогнозирует, что к отопительному сезону запасы в европейских ПХГ могут не достичь даже 75%.

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