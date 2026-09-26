Eni зафиксировала в Италии цены на бензин и дизель: €1,99 и €2,19

Итальянская энергетическая корпорация Eni ввела лимит стоимости топлива на заправках Enilive: с 28 сентября бензин там стоит не более €1,99 за литр, а дизель — максимум €2,19. Об этом сообщает портал Ридус. Ограничение изначально рассчитано на 30 дней, но в компании рассматривают возможность продлить его до конца года — решение будет зависеть от состояния рынка и условий поставок.

Нововведение снижает средние цены на топливо примерно на €0,17 за литр и распространяется также на АЗС на автомагистралях. Причины удорожания в Eni объясняют уменьшением предложения нефтепродуктов на глобальном рынке из-за геополитических кризисов и недостаточных мощностей переработки в Европе: за последние полтора десятилетия здесь закрылось почти 30 нефтеперерабатывающих предприятий.

В компании отмечают, что рост цен становится значительной нагрузкой для домашних хозяйств и бизнеса, а сами ограничения связаны с действующими в Италии налоговыми льготами на топливо.

Подорожание фиксируют и в других странах Евросоюза. По темпам роста лидирует Румыния: за год бензин и дизель там прибавили 24,2%. В Германии и Литве рост составил 22,9%, а в среднем по ЕС — 16,9%.