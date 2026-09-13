Эллисон отказался от продажи 50 млн акций Oracle на $7,5 млрд

Сооснователь Oracle и председатель совета директоров Ларри Эллисон отказался от плана продать 50 млн акций корпорации на $7,5 млрд до конца октября в рамках правила 10b5-1. Об этом сообщила сама Oracle.

В компании уточнили, что ни одна из этих бумаг так и не была реализована. Других планов по продаже данного пакета у Эллисона нет. По сведениям The Wall Street Journal, если бы сделка состоялась, она вошла бы в число самых крупных продаж акций за всю его жизнь.

Ларри Эллисон входит в число самых состоятельных людей планеты. В рейтинге Bloomberg он занимает седьмую строчку с капиталом $204 млрд, ему принадлежит 38% акций Oracle.

За минувший год стоимость ценных бумаг Oracle упала более чем вдвое — на 50% и больше.