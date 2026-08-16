Экономика

Экспорт китайских автомобилей в июле вырос на 88%

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Экспорт автомобилей из Китая в июле достиг 923 тыс. машин — это на 88% больше, чем годом ранее. При этом продажи на домашнем рынке сократились на 20%, до 1,47 млн автомобилей, сообщает Autonews.

Снижение внутренних продаж длится уже десятый месяц подряд. За первое полугодие китайский авторынок потерял 2,3 млн машин (минус 20%), а экспорт за тот же период вырос на 71%. Среди причин слабого спроса — низкая покупательская активность и продолжительная ценовая конкуренция, которая привела к избытку производственных мощностей.

Крупнейшие производители частично компенсируют падение спроса за рубежом. У BYD продажи за границей за январь — июль выросли на 79%, тогда как внутри Китая сократились на 35%; основными зарубежными рынками компании в 2026 году стали Бразилия и Великобритания. Гендиректор шанхайской консалтинговой фирмы Билл Руссо называет выход на мировой рынок «стратегической необходимостью» для ведущих китайских компаний.

В первом квартале 2026 года китайские марки заняли 16% европейского рынка легковых автомобилей против 3% четырьмя годами ранее; доля японских производителей почти не изменилась — около 12%. В сегменте электромобилей китайцы обеспечивают почти четверть поставок, японцы — менее 5%. По прогнозам аналитиков, к 2030 году китайские бренды могут занять более 20% европейского рынка легковых автомобилей и около 29% рынка электромобилей, при этом быстрого восстановления внутреннего авторынка Китая не ожидается.

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