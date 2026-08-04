Экономика

Эксперт: лимит доходов самозанятых можно повышать адресно или привязать к МРОТ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Лимит годового дохода самозанятых можно увеличивать адресно для отдельных отраслей либо привязать к инфляции или МРОТ, считает руководитель Объединения самозанятых России Иван Литвинов. Прежде чем менять параметры, нужно закрепить долгосрочный статус самого режима, который действует в экспериментальном порядке до 2028 года, — такое мнение он высказал ТАСС.

Сейчас порог составляет 2,4 млн рублей в год. В Госдуму внесен законопроект фракции «Новые люди» о повышении лимита до 5 млн рублей. Литвинов отметил, что действующий порог устанавливался несколько лет назад, а с тех пор существенно выросли цены, стоимость материалов, аренды и оборудования. При превышении лимита самозанятый теряет право применять НПД и вынужден переходить на другой налоговый режим.

По данным ФНС, лимит превышают около 3% самозанятых. Для большинства этот вопрос не является определяющим, поскольку средний доход остается значительно ниже установленного порога. Поэтому возможен адресный пересмотр для сфер, где это востребовано и нет рисков подмены трудовых отношений. Примером Литвинов назвал перевозки легковым такси: водители работают на собственных или арендуемых автомобилях и получают заказы через службы заказа такси.

Также эксперт предложил отказаться от ручного пересмотра лимита и привязать его к объективному экономическому показателю, например к МРОТ или инфляции. Он добавил, что более 15 млн человек выстроили вокруг НПД свою профессиональную и финансовую жизнь, поэтому сначала важно определить будущее режима после 2028 года, а затем обсуждать его донастройку.

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