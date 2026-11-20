В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора строительной компании и его заместителя. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и подделке платежных документов, сообщает СУ СКР по РТ.

По данным следствия, в 2020-2022 годах руководители фирмы не доплатили в бюджет НДС и налог на прибыль на сумму более 123 миллионов рублей. Для этого они вносили в налоговые декларации ложные сведения о взаимоотношениях с пятью контрагентами. Кроме того, злоумышленники изготовили поддельные платежные поручения, якобы подтверждающие перечисление контрагентам свыше 169 миллионов рублей.

На имущество организации наложен арест на сумму более 152 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.