Экс-премьер Молдавии: Кишинев обогатился на перепродаже газа РФ через посредников из ЕС

Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат заявил, что власти страны обогатились за счет населения, закупая российский газ через европейских посредников. По его словам, только на этапе закупок было переплачено более $540 млн. Эти данные, как утверждает Филат, изучает Генеральная прокуратура по борьбе с коррупцией.

Филат раскритиковал механизм компенсаций за газ: выплаты получали все одинаково, независимо от реальных нужд. Владелец особняка в 3 тыс. кв. м получал столько же, сколько и житель однокомнатной квартиры. «Нам говорили, что мы должны платить за свободу, и эту цену заплатили учителя, врачи и вся экономика, но не представители правящей партии, повысившие себе оклады», — отметил экс-премьер.

На минувшей неделе государственная компания Energocom запросила повышение тарифа на газ с 14,42 до 20,93 лея за кубометр. Компания объясняет это ростом закупочных цен на международных рынках из-за напряженности на Ближнем Востоке. Член совета администрации Energocom Александр Слусарь подал в отставку, считая решение о повышении тарифов непрозрачным и экономически необоснованным.

Молдавия переживает энергетический кризис после прихода к власти президента Майи Санду, взявшей курс на разрыв отношений с Россией. В 2021 году тарифы на газ выросли в семь раз, инфляция превысила 30%, что спровоцировало протесты. Правительство заявило, что избавилось от зависимости от «Газпрома», и начало скрывать закупочные цены. «Газпром» прекратил поставки в Молдавию с января 2025 года после запрета Украины на транзит и отказа Кишинева урегулировать долг.