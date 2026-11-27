В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора коммерческой организации. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и подделке платежных документов. По версии следствия, с 2020 по 2022 год мужчина вносил в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных сделках с 34 контрагентами, что позволило ему не заплатить НДС на сумму более 60 миллионов рублей.

Как сообщает СУ СКР по Татарстану, для создания видимости реальных операций обвиняемый изготовил поддельные платежные поручения, по которым со счетов компании якобы перечисляли контрагентам свыше 201 миллиона рублей. В ходе следствия часть ущерба удалось возместить — более 26 миллионов рублей. Кроме того, суд по ходатайству следователей арестовал имущество фигуранта на сумму свыше 90 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.