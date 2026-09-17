Экономика РФ развивается по прогнозу: рост ВВП за год — около 1%

Рост валового внутреннего продукта России по итогам текущего года составит примерно 1%. Такую оценку привел президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По словам главы государства, динамика экономики в целом соответствует прогнозу, который закладывался при подготовке бюджета. Развитие страны идет в рамках этих ожиданий.

Подробности выступления опубликованы на сайте Кремля.