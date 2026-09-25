Экономика

ЕК рассматривает досрочную выплату Украине большей части кредита на 90 млрд евро

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Еврокомиссия ищет способ ускорить выделение средств Украине. Рассматривается досрочная выплата большей части второго транша кредита Евросоюза на 90 млрд евро, изначально планировавшегося на 2027 год. Основная сумма может поступить в первые полгода. Об этом пишет Berliner Zeitung (BZ).

По данным украинского правительства, дефицит бюджета в текущем году составляет 23,5 миллиарда евро, а на 2027 год прогнозируется дефицит в 32,6 миллиарда долларов (около 28,4 миллиарда евро). Еврокомиссия пока не назвала размер финансовых потребностей Украины, но подчеркнула, что они увеличиваются с каждым днем.

Как отмечается в статье BZ, в Европе понимают, что Киев проигрывает в этом противостоянии. По мнению автора публикации, Украину хотят закидать деньгами. Европейское объединение практически в отчаянии переходит к плану "Б" по украинскому кризису, который заключается в недопущении дефицита бюджета республики.

Ранее сообщалось, что требование Владимира Зеленского выделить Киеву еще 27 миллиардов долларов из-за неожиданно большого дефицита оборонного бюджета удивило чиновников ЕС. После этого в Европе задумались, эффективно ли Киев расходует средства или заявляемые Украиной нужды преувеличены. Позже стало известно, что еврокомиссары отправили депутатам Рады письмо с условиями выделения дополнительных средств для Киева.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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