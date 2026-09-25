ЕК рассматривает досрочную выплату Украине большей части кредита на 90 млрд евро
Еврокомиссия ищет способ ускорить выделение средств Украине. Рассматривается досрочная выплата большей части второго транша кредита Евросоюза на 90 млрд евро, изначально планировавшегося на 2027 год. Основная сумма может поступить в первые полгода. Об этом пишет Berliner Zeitung (BZ).
По данным украинского правительства, дефицит бюджета в текущем году составляет 23,5 миллиарда евро, а на 2027 год прогнозируется дефицит в 32,6 миллиарда долларов (около 28,4 миллиарда евро). Еврокомиссия пока не назвала размер финансовых потребностей Украины, но подчеркнула, что они увеличиваются с каждым днем.
Как отмечается в статье BZ, в Европе понимают, что Киев проигрывает в этом противостоянии. По мнению автора публикации, Украину хотят закидать деньгами. Европейское объединение практически в отчаянии переходит к плану "Б" по украинскому кризису, который заключается в недопущении дефицита бюджета республики.
Ранее сообщалось, что требование Владимира Зеленского выделить Киеву еще 27 миллиардов долларов из-за неожиданно большого дефицита оборонного бюджета удивило чиновников ЕС. После этого в Европе задумались, эффективно ли Киев расходует средства или заявляемые Украиной нужды преувеличены. Позже стало известно, что еврокомиссары отправили депутатам Рады письмо с условиями выделения дополнительных средств для Киева.
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