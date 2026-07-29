Дрозденко: топливный кризис в Ленобласти пошёл на спад

В Ленинградской области началось постепенное восстановление рынка топлива. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что пик кризиса уже пройден, и на автозаправочных станциях снимают ограничения на продажу бензина.

По данным областной администрации, из 359 АЗС временно приостановили работу 65. Причиной стали экономические факторы, в том числе рост биржевых цен и ограничения мелкооптовых закупок для независимых сетей.

Дрозденко отметил, что участники топливного рынка на встрече выразили осторожный оптимизм относительно дальнейшего развития ситуации.