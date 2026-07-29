Дрозденко: топливный кризис в Ленобласти пошёл на спад
В Ленинградской области началось постепенное восстановление рынка топлива. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что пик кризиса уже пройден, и на автозаправочных станциях снимают ограничения на продажу бензина.
По данным областной администрации, из 359 АЗС временно приостановили работу 65. Причиной стали экономические факторы, в том числе рост биржевых цен и ограничения мелкооптовых закупок для независимых сетей.
Дрозденко отметил, что участники топливного рынка на встрече выразили осторожный оптимизм относительно дальнейшего развития ситуации.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец