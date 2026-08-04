Доступ к сайтам российских банков восстановят в ближайшее время

4 августа председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил ТАСС, что сбои с доступом к сайтам российских банков в зарубежных браузерах будут устранены в ближайшее время. По его словам, отечественные IT-специалисты — одни из самых продвинутых в мире, поэтому они предложат варианты решения.

Перебои затронули ресурсы банков «Россия», «Сбер», ВТБ, Альфа-банка, Россельхозбанка, «Уралсиб», ПСБ и «Санкт-Петербург». Сайты перестали открываться в иностранных браузерах. Парламентарий отметил, что у клиентов возникают некоторые неудобства.

Ранее Минцифры предупреждало, что после отзыва сертификатов безопасности ресурсы могут некорректно открываться в Chrome, Edge и Safari. Ведомство советовало владельцам сайтов перейти на российские сертификаты.