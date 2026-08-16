Экономика

Доллар до конца августа может колебаться в диапазоне 82–85 рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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До конца августа курс доллара, по прогнозу генерального директора «Альфа-Форекс» Гузель Проценко, может колебаться в диапазоне 82–85 рублей. Об этом она рассказала агентству «Прайм».

Финансист отметила, что рубль испытывает давление из-за геополитических факторов и повышенного спроса на иностранную валюту. Поддержку российской валюте может оказать налоговый период, а также валютная выручка экспортёров. Более заметное укрепление рубля возможно в сентябре, если Банк России сохранит умеренно жёсткую денежно-кредитную политику.

Проценко пояснила, что громкие геополитические события влияют на рынок лишь краткосрочно. По её словам, к концу лета доллар может снова нацелиться на отметку 82 рубля. На мировом рынке динамика американской валюты остаётся неоднозначной: доллар слабеет на фоне охлаждения инфляции в США, однако Федеральная резервная система не спешит смягчать политику.

Банк России на 19 июля повысил официальные курсы доллара, евро и юаня. Доллар вырос на 8 копеек — до 78,3987 рубля, евро подорожал на 57 копеек — до 89,8998 рубля, а юань прибавил 4,6 копейки, составив 11,5602 рубля.

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