Долги застройщиков Татарстана приблизились к 300 млрд рублей

Задолженность девелоперов республики перед банками достигла 298 млрд рублей — это на 30% больше, чем год назад. Темпы роста долгов в Татарстане вдвое выше среднероссийских. По объёму задолженности регион — первый в ПФО и пятый в стране.

Средства на эскроу-счетах составляют 216 млрд рублей, покрывая около 73% долгов. Но запас прочности рынка снизился: раньше эскроу хватало почти на 90% долгов, теперь — 68%. Это тревожный сигнал для отрасли.

Гендиректор «СМУ-88» Наиль Галеев объясняет рост долгов тем, что рассрочки стали главным инструментом продаж. Деньги на эскроу поступают медленнее и меньшими траншами, чем при ипотеке. Застройщики будут действовать осторожно: достраивать начатые проекты и меньше запускать новые. Резкого роста спроса на жильё эксперты не ждут.