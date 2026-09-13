Экономика

Доля Tesla на рынке электромобилей США в августе выросла до 52%

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В августе Tesla заняла 52% рынка электромобилей США — это больше 41%, которые у компании были в 2025 году. Такие данные со ссылкой на подсчеты Motor Intelligence приводит The Wall Street Journal (WSJ).

С начала года продажи Tesla в США упали на 16% — до 325,4 тыс. машин. У других производителей электромобилей спад оказался глубже: 30%, отмечает WSJ.

Аналитики, которых цитирует WSJ, объясняют восстановление показателей Tesla тем, что у покупателей электромобилей остается все меньше альтернатив. Многие традиционные автопроизводители отказываются от таких машин на фоне общего снижения спроса и сложностей на рынке.

В 2025 году продажи Tesla падали во многих странах из-за общего спада на рынке, устаревания модельного ряда, отмены субсидий на электромобили в США и политической деятельности основателя Илона Маска, вызвавшей недовольство покупателей. В текущем году ситуация улучшилась: во втором квартале компания продала на 25% больше электромобилей, а выручка выросла на 26%.

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