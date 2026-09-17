До 3% держателей банковских счетов могут использовать цифровой рубль к 2027 году

Массовый запуск цифрового рубля начался в России 1 сентября: крупные банки и розничные компании открыли инфраструктуру для работы с ним, а граждане получили возможность пользоваться новой формой национальной валюты. По оценке председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, к началу 2027 года цифровой рубль в своей жизни будут использовать до 3% пользователей банковских счетов. Об этом депутат сообщил ТАСС.

Некоторые владельцы iPhone уже работают с цифровым рублем, хотя подключение вызывает сложности. По информации Аксакова, банки помогают настроить телефоны, а к началу следующего года этот вопрос рассчитывают отработать. Он уточнил, что речь идет об особенностях самого аппарата, а не о программном продукте или проблемах в банках.

Негативных сигналов в использовании цифрового рубля Аксаков не слышал. Проблемы с приложением, загрузкой и переключением на цифровой рубль, по его словам, были связаны именно с iPhone, для настройки которого требуются дополнительные усилия. Цифровой рубль — третья форма национальной валюты РФ наряду с наличными и безналичными деньгами. Это новая технология Центробанка, которую называют следующей ступенью эволюции безналичных платежей и переводов.