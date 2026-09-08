Экономика

Депутат Миронов предложил пенсию в 40% зарплаты и отмену сниженных взносов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Депутат Сергей Миронов предложил гарантировать пенсию по старости не ниже 40% прежнего официального заработка, сообщает ТАСС. Для этого, по мнению парламентария, потребуется пересмотреть пенсионные гарантии и механизм страховых взносов.

Сейчас коэффициент замещения утраченного заработка опустился ниже 24%, тогда как в 2018 году он составлял 32%. Миронов считает, что отчисления с зарплат выше единой предельной базы должны взиматься не по сниженной ставке 15,1%, а по единому тарифу или прогрессивной шкале.

Рост взносов с высоких заработков позволит собрать в бюджет дополнительные средства для компенсаций и доплат пенсионерам до целевого порога в 40%. Такой уровень выплат, по словам Миронова, соответствует нормам Конвенции Международной организации труда.

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