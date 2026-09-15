Экономика

Costco ограничила продажу масла в США: цены выросли на 24,2%

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В США моторное масло подорожало на 24,2% с февраля по август, а торговая сеть Costco ввела лимит на продажу собственной марки Kirkland Signature — не более двух канистр в неделю. Об этом сообщила газета New York Post.

Стандартный набор из двух канистр синтетического масла 0W-20 или 5W-20 общим объемом около 9,5 литра сейчас стоит почти $58, тогда как раньше его можно было купить примерно за $30.

Причиной подорожания стал дефицит базовых масел III группы, которые используют для синтетических смазочных материалов. Перебои усилились после остановки предприятий на Ближнем Востоке — до кризиса страны Персидского залива обеспечивали около 44% потребностей США в этом сырье.

Среди наиболее пострадавших объектов оказалось предприятие Shell Pearl в Катаре, выпускавшее около 4,77 миллиона литров продукции в сутки. Производители продолжают искать альтернативных поставщиков сырья; ранее сообщалось, что потеря резервуаров в Абхе может вынудить Aramco сократить переработку.

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