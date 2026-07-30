Экономика

Чистая прибыль Ozon во втором квартале выросла до 10,1 млрд рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Чистая прибыль онлайн-ретейлера Ozon по итогам второго квартала 2026 года достигла 10,1 млрд рублей, что значительно превышает показатель годом ранее в 359 млн рублей. Рост обусловлен увеличением операционной прибыли и курсовых разниц, говорится в сообщении компании.

Выручка группы за апрель — июнь выросла на 47% год к году, до 334,2 млрд рублей, главным образом за счет доходов от услуг. Скорректированная EBITDA составила 57,9 млрд рублей, а валовая прибыль увеличилась на 22,4 млрд рублей, до 79,9 млрд рублей.

Выручка e-com бизнеса повысилась на 45%, до 273,8 млрд рублей, а его скорректированная EBITDA — на 54%, до 38,2 млрд рублей. Оборот с учетом услуг достиг 1,3 трлн рублей. В финтехе выручка составила 69,7 млрд рублей, скорректированная EBITDA выросла на 37%, до 19,7 млрд рублей.

На 30 июня 2026 года средства на текущих счетах, вкладах и депозитах компании достигли 755,9 млрд рублей, а процентные активы — 947,8 млрд рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

12 часов назад

MakeUseOf: отключение RAM Plus освобождает память на Android

Интересное в Казани

час назад

«Я думал, у меня сердечный приступ»: истории успешных казанцев, которые столкнулись с панической атакой

как вывести осот с огорода навсегда

Интересное в Казани

5 часов назад

Почему даже опытные прорабы ошибаются при выборе техники

Интересное в Казани

3 дня назад

Не спросили и пожалели: редакция ProKazan собрала 7 вопросов, которые стоит задать перед покупкой дома в Казани

ремонт кофемашин борк в Ростове-на-Дону

Технологии

день назад

TSMC достигла 20 000 пластин в месяц по 2-нм техпроцессу

Технологии

день назад

Ответы ИИ теперь появляются в 43% запросов Google

Технологии

9 часов назад

Обновление Samsung привело к разряду и перегреву Galaxy S25 и S24 Ultra

Новости России

день назад

Долгий сон у кошки: пять признаков, что питомцу нужна помощь

Кулинария

день назад

Маринованный чеснок на зиму: хрустит и исчезает со стола первым
Новости Татарстана
46 минут назад

В Татарстане исчезнут восемь населенных пунктов — их названия не раскрывают

В Татарстане принято решение упразднить восемь ...

Технологии

16 минут назад

Бюджетные смартфоны лишатся мощных процессоров и качественных дисплеев

Полезное

46 минут назад

Нейросети вошли в топ-5 популярных цифровых сервисов у пассажиров казанского аэропорта – Билайн

Новости России

46 минут назад

Криптовалюта у брокеров: ЦБ готовит маржинальные сделки

Новости Татарстана

час назад

В Тюлячинском районе появится промпарк «Лидер»
Новости Казани
56 минут назад

VII Республиканский конкурс красоты и успешности «Миссис Татарстан-2026»

Технологии

час назад

Яндекс выпустил ТВ Станцию MiniLED с 4K и 144 Гц

Не у нас

час назад

Госдума усиливает борьбу со страховым мошенничеством

Технологии

2 часа назад

iPhone 16 Plus в России подешевел до 63 тысяч рублей
В Татарстане на выходных обещают дождливую пого...
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане на выходных обещают дождливую погоду и до плюс 26 градусов