Чистая прибыль Ozon во втором квартале выросла до 10,1 млрд рублей

Чистая прибыль онлайн-ретейлера Ozon по итогам второго квартала 2026 года достигла 10,1 млрд рублей, что значительно превышает показатель годом ранее в 359 млн рублей. Рост обусловлен увеличением операционной прибыли и курсовых разниц, говорится в сообщении компании.

Выручка группы за апрель — июнь выросла на 47% год к году, до 334,2 млрд рублей, главным образом за счет доходов от услуг. Скорректированная EBITDA составила 57,9 млрд рублей, а валовая прибыль увеличилась на 22,4 млрд рублей, до 79,9 млрд рублей.

Выручка e-com бизнеса повысилась на 45%, до 273,8 млрд рублей, а его скорректированная EBITDA — на 54%, до 38,2 млрд рублей. Оборот с учетом услуг достиг 1,3 трлн рублей. В финтехе выручка составила 69,7 млрд рублей, скорректированная EBITDA выросла на 37%, до 19,7 млрд рублей.

На 30 июня 2026 года средства на текущих счетах, вкладах и депозитах компании достигли 755,9 млрд рублей, а процентные активы — 947,8 млрд рублей.