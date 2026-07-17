Число дефолтов российских компаний выросло на 60% за полгода

За первое полугодие 2026 года число корпоративных дефолтов в России выросло до 13 с восьми годом ранее. Это рост более чем на 60%. Однако их доля по-прежнему невелика, и системной угрозы для долгового рынка пока нет, считают в АКРА.

Из 13 компаний, допустивших дефолт, четыре выпускали только цифровые финансовые активы (ЦФА). Совокупный публичный долг дефолтных эмитентов — около 42 млрд рублей, но почти 37 млрд из них приходится на одного — «Евротранс». Доля компаний, впервые не исполнивших обязательства, составила лишь 1,4% от общего числа эмитентов.

Рост дефолтов уже влияет на поведение инвесторов. Доходности корпоративных облигаций в первом полугодии почти не снизились, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики. Инвесторы требуют повышенную премию за риск, а спреды между эмитентами разных категорий остаются значительными.

Во втором полугодии количество дефолтов может увеличиться, особенно в четвертом квартале — тогда ожидается более трети плановых погашений корпоративного долга. Давление создают высокие ставки, замедление экономики и геополитическая неопределенность. Но АКРА не ждет системного кризиса: по итогам года доля дефолтных компаний останется ниже 5% при отсутствии серьезных внешних шоков.

Сдерживает ситуацию пока невысокий уровень просрочки по корпоративным кредитам. Правда, частично это объясняется ростом реструктуризации: доля таких кредитов юрлиц выросла с 18% в начале 2024 года до 24% к марту 2026-го.