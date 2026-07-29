Цены на топливо на частных АЗС пошли вниз — ФАС

На независимых автозаправочных станциях продолжается снижение стоимости топлива, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака. Эта информация опубликована на сайте правительства.

ФАС отметила динамику снижения цен на независимых АЗС. Кроме того, служба выдала 52 предупреждения и возбудила 28 уголовных дел, связанных с ценообразованием на топливо.

По итогам совещания вице-премьер поручил профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям продолжить работу по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами и контролю за ценами.