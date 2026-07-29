Экономика

Цены на топливо на частных АЗС пошли вниз — ФАС

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

На независимых автозаправочных станциях продолжается снижение стоимости топлива, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака. Эта информация опубликована на сайте правительства.

ФАС отметила динамику снижения цен на независимых АЗС. Кроме того, служба выдала 52 предупреждения и возбудила 28 уголовных дел, связанных с ценообразованием на топливо.

По итогам совещания вице-премьер поручил профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям продолжить работу по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами и контролю за ценами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Создан первый в России космический двигатель на криптоне

Полезное

57 минут назад

Группа ВТБ объявила финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2026 года

дезинфекция от тараканов в москве

Технологии

день назад

Деревянные артефакты из Атакамы оказались древними копьеметалками

Интересное в Казани

2 дня назад

Не спросили и пожалели: редакция ProKazan собрала 7 вопросов, которые стоит задать перед покупкой дома в Казани

курсы визажа для подростков в Москве

Технологии

19 часов назад

Ответы ИИ теперь появляются в 43% запросов Google

Технологии

день назад

Эксперт предупредил о ненадежности паролей с именем и годом рождения

Технологии

10 часов назад

TSMC достигла 20 000 пластин в месяц по 2-нм техпроцессу

Новости России

день назад

Инспектор ДПС требует лишнее: три просьбы водитель вправе отклонить

Технологии

23 часа назад

ChatGPT перестал копировать стиль живых писателей
Новости Татарстана
13 часов назад

Для детей-сирот в Татарстане закупят 90 квартир на 408 млн

Татарстан закупит 90 квартир для детей-сирот на...

Новости Татарстана

26 минут назад

Пятеро детей пострадали на железной дороге в Татарстане с начала года

Польза

52 минуты назад

Т2 усилил сеть на промышленных территориях Татарстана

Технологии

29 минут назад

Valve начала отправку Steam Machine и уведомляет геймеров о бронировании

Не у нас

58 минут назад

Шутка Петра Карпова довела Камилю Харисову до слез на ТНТ
В Казани полыхает автобус: показываем видео
Новости Казани
день назад

В Казани полыхает автобус: показываем видео

Технологии

час назад

Пользователи из России пожаловались на сбои KakaoTalk и BiP

Новости Татарстана

час назад

«Местные власти превращаются в почтовые ящики»: Челны лишили жилищного контроля

Новости России

час назад

Засыпьте в пустой барабан: машина очистится от запаха и налёта
Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из К...
Интересное в Казани
6 дней назад

Зубы стираются, а вы не знаете: стоматолог из Казани объяснила, как распознать бруксизм до сколов и трещин