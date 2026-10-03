Экономика

Цены на красную икру в России, вероятно, стабилизируются, считает эксперт

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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На конец сентября средневзвешенные цены на красную икру нового улова в специализированной рознице колебались в диапазоне 18,6-22,5 тыс. рублей за килограмм в зависимости от торговой сети, вида икры, бренда и упаковки. Наиболее вероятный сценарий на ближайшие месяцы — стабилизация цен на уже достигнутом уровне, сообщил ТАСС управляющий партнер агентства Agro & Food Communications Илья Березнюк. По его мнению, предпосылок для заметного снижения цен на красную икру до конца 2026 года практически нет из-за экстремально низких результатов лососевой путины.

Эксперт не исключает отдельных скидочных акций и кратковременной коррекции по некоторым позициям, прежде всего по продукции предыдущего сезона. Однако устойчивое снижение он считает преждевременным. В ноябре и декабре традиционно возрастает праздничный спрос, поэтому давление на цены сохранится, но существенного нового скачка стоимости Березнюк не ожидает.

Нынешний уровень цен уже ограничивает покупательскую активность, отмечает эксперт. Красная икра остается деликатесом, а не товаром повседневного спроса. Если продавцы продолжат повышать цены, часть потребителей уменьшит объем покупки, выберет меньшую упаковку либо переключится на икру форели и более доступные виды икры. Таким образом, платежеспособный спрос будет сдерживать дальнейшее удорожание, а текущая стоимость уже стала критически высокой для рынка.

По словам Березнюка, к концу сентября текущего года вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил всего около 97,5 тыс. тонн против 335,5 тыс. тонн за весь 2025 год. Это один из самых низких результатов за последние несколько десятилетий. Итоговый результат вылова не превысит 100-110 тыс. тонн, добавил он.

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