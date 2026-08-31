ЦБ заложил ставку 13–15% на 2027 год в рисковом сценарии

Банк России в рисковом сценарии прогнозирует ключевую ставку на 2027 год на уровне 13–15%, следует из проекта Основных направлений Единой государственной денежно-кредитной политики (ЕГДКП).

На 2026 год в рамках проинфляционного сценария ЦБ ожидает ставку 14,5–14,6%. Далее регулятор планирует её снижение: в 2028 году — до 11–12%, в 2029 году — до 8,5–9,5%.

Согласно прогнозу, инфляция в 2026 году составит 6–7%, в 2027 году — 4,5–5,5%, а с 2028 по 2029 год — 4%. Рост ВВП ЦБ оценивает в 2026 году в 0–1%, в 2027 году — 1–2%, в 2028 году — 0,5–1,5%, в 2029 году — 1,5–2,5%.

Ранее в «Сбере» не исключили паузы в снижении ключевой ставки.