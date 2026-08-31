Экономика

ЦБ с 2027 года перенесёт вступление ключевой ставки на среду

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Банк России планирует с 2027 года перенести начало действия новой ключевой ставки с понедельника на среду. Об этом говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2027–2029 годы.

Сейчас заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке проходят по пятницам, а ставка начинает действовать со следующего понедельника. После изменений она будет применяться со среды — на этот день приходятся расчёты по недельным аукционам и начало нового периода усреднения обязательных резервов.

Для реализации этих планов ЦБ подготовил изменения в положение об обязательных резервах и намерен перейти к установлению ставок по всем инструментам денежно-кредитной политики в спредах к ключевой ставке. Юридическую и техническую подготовку планируется завершить к 2027 году.

В регуляторе считают, что синхронизация дат начала периода усреднения и действия новой ключевой ставки снизит влияние стратегий банков по усреднению резервов на уровень и волатильность спреда. При этом новый график продолжит учитывать налоговые периоды, отчётные даты и другие факторы.

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