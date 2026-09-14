ЦБ прорабатывает расширение СБП для переводов за рубеж

Трансграничные переводы через Систему быстрых платежей (СБП) и оплата картами «Мир» за рубежом остаются в планах Банка России. Это следует из проекта основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов.

В документе регулятор перечисляет ключевые направления дальнейшей работы. Среди них — расширение использования СБП для переводов за границу, продвижение карт «Мир» за рубежом и внедрение альтернативных схем расчетов, позволяющих россиянам оплачивать товары и услуги за границей.

О содержании проекта сообщил ТАСС. Документ охватывает 2027 год, а также 2028 и 2029 годы; в нем указано, что Банк России продолжит работу по этим направлениям.